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Петербуржец упал в 6-метровый колодец вместе со своей таксой

Житель Петербурга провалился в канализацию, спасая собаку

В петербургском Мурино мужчина провалился в открытый колодец, спасая своего питомца. Об этом написали в сообществе «ЖК «Ромашки», ЖК «Силы природы» Девяткино» во «ВКонтакте», там же было опубликовано видео с места происшествия.

Инцидент произошел 8 августа на шоссе Лаврики. Во время утренней прогулки с таксой местный житель был вынужден нырнуть в канализацию. Собака упала в глубокий колодец, и хозяин бросился за ней. Он прыгнул в воду, поднял питомца на поверхность, но сам выбраться не смог.

Мужчина стал звать на помощь. Его крик услышала другая собачница, которая вызвала к очистным полицию и «скорую».

«Мы с моим спаниелем Чарли вышли как обычно около 4 утра. Идем, слышу, со стороны «Ромашек» кто-то кричит «Помогите!». Понимаю, что голос идет откуда-то из глубины. Уже светало, но идти на голос я уже побоялась, позвонила на 112», — рассказала женщина 47news.

По ее словам, пострадавший продолжал кричать еще около сорока минут, дожидаясь спасителей, которые вышли к колодцам, идя на его голос. Местная жительница уточнила, что такса по кличке Оскар тоже ждала их прихода, оставаясь у края канализации, которая, судя по записанному позднее видео, имеет действительно большую глубину.

«Смотрим, в дыре в бетонном полу — мужчина, размахивает какой-то трубой. Там очень глубоко, метров шесть глубиной, но он, видимо, смог на что-то опереться. В общем, как-то держался», — уточнила женщина.

Пострадавшего вытащили оттуда в состоянии шока, его госпитализировали.

«С тех пор не видела его, хотя раньше они здесь постоянно гуляли» — отметила свидетельница.

По состоянию на 10 августа, как уточняется, канализационные люки строящегося 4-го корпуса ЖК «Ромашки» не закрыты и не огорожены.

Ранее в Воронеже 51-летний мужчина пострадал от нападения незнакомца, когда гулял с собакой.

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