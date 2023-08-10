Организаторы Московского урбанистического форума рассказали, куда пойти с детьми

На всех главных площадках Московского урбанистического форума подготовили увлекательную программу для детей. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Отмечается, что юных гостей ждут шоу и выставки, мастер-классы по разным профессиям и игровые площадки.

На площадке форума в Лужниках открыт «Шапито», где показывают цирковое шоу. По соседству играют концерты, показывают иммерсивные представления, перфомансы и постановки. Также московские коммунальщики проведут фестиваль городского хозяйства. Детям доверят «починить» фонтан, покажут «Тесла-шоу» и предложат собрать пазлы с объектами газового хозяйства. Там можно увидеть 90 уникальных машин, которые используют для уборки улиц и спасения людей.

На фасаде Дворца водных видов спорта по вечерам показывают аудиовизуальный перформанс «Город для каждого». В павильоне «Цифровые технологии Москвы» пройдет серия мастер-классов. Отдельную зону в «Лужниках» посвятили профориентации, в ней подросткам помогают определиться с будущей специальностью. В программу форума также вошли картинг-заезды, семейный спортивный праздник, зарядки, веселые старты, фестиваль баскетбола и многое другое.

Площадку форума в Гостином Дворе посвятили темам здравоохранения, образования и социальной сфере. Здесь можно увидеть проекцию гигантской модели человека, узнать свой биологический возраст или оказаться в офисе будущего. Более 250 событий в программе подготовили специально для детей.

Так, в выставочном центре работает площадка «Город детства». А в выходные для детей подготовили массу интерактивных программ и мастер-классов. Также сотрудники «Союзмультфильма» проводят для детей уроки анимации приглашают сотрудники «Союзмультфильма». Вместе с ними дети делают собственные мультфильмы.

На площадке в «Зарядье» развернулась экспозиция о мегапроектах столицы, а парк принимает фестиваль Moscow Urban Fest. Специальную программу для детей подготовили Музей Москвы, Школа архитектурного развития, центр конструктивного пространства «Зотов», детские технопарки «На Зорге» и «Наукоград» МФЮА и МАСИ.

Площадку в «Манеже» посвятят достижениям Москвы в области транспорта за последние годы. Посетители выставки «Станция Манеж» вместе с родителями увидят новейшие вагоны «Иволга 3.0» и «Москва-2020» в стилизованном «депо». Также для детей в «Манеже» откроют «Семейный досуговый центр». В нем ребята будут инспектировать подвижной состав, изучат правила дорожного движения, а также посетят мотошколу и займутся моделированием.

Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», в олимпийском комплексе «Лужники», в Центральном выставочном зале «Манеж» и в Гостином дворе.