Двое британцев побили испанскую туристку из-за шезлонга на Канарах

Двое мужчин из Великобритании напали на испанскую семью из-за свободного шезлонга на Канарах. Об этом сообщает Spanish News Today.

Семья с двумя детьми проводила отпуск на острове Фуэртевентура Канарского архипелага. Во время отдыха матери с дочерьми у бассейна к ним подошли двое британских мужчин и потребовали освободить шезлонг, который они до этого якобы заняли.

Испанские туристки, не говорящие по-английски, ничего не поняли и испугались. После этого британцы сбросили женщину с шезлонга и уронили его ей на ногу.

«Маму бьют», — написала одна из дочерей в WhatsApp отцу семейства, который в тот момент находился в номере.

Когда мужчина спустился к бассейну на место уже прибыли полицейские. Испанское семейство приняло решение продолжить отдых в другом отеле.

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