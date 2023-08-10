Голландские таможенники изъяли рекордную партию наркотиков

Таможенные органы Нидерландов конфисковали рекордную партию кокаина, стоимостью примерно €600 млн. Об этом сообщила прокуратура королевства.

Согласно информации ведомства, 8 тонн психоактивных веществ были найдены в июле в контейнере с бананами, прибывшем в порт Роттердама из Эквадора. Но данные о выявлении крупнейшей за всю историю морского порта партии не разглашались в интересах следствия, которое идет до сих пор. Конфискованные наркотики были уничтожены.

Сообщений о задержаниях на данный момент не приводится.

До этого сообщалось, что бывший футболист сборной Нидерландов Давид Мендес да Силва приговорен к семи годам тюрьмы за участие в заговоре с незаконным оборотом кокаина. Да Силва был осужден судом Роттердама за ввоз двух партий кокаина весом 74 и 105 кг. Также его признали виновным в подготовке к ввозу еще 1300 кг наркотиков.

Ранее мэр американского города выловила 30 кг кокаина на рыбалке.