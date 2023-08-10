Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сенатор Лантратова рассказала о предложениях в народную программу «Единой России» в ЛНР

Дарья Лантратова: в народную программу в ЛНР поступило более 20 тысяч предложений

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В народную программу «Единой России» в ЛНР поступило более 20 тысяч предложений. Об этом на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023» рассказала замсекретаря генсовета партии, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

По ее словам, они касаются строительства и ремонта конкретных соцобъектов, восстановления инфраструктуры, доступности образования и медицины. До конца этого года порядка 1,5 тысяч объектов будет сдано в эксплуатацию после реконструкции, добавила она.

«Большая часть – социальные. До 2026 года – порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Мы ездим по районам, видим отсутствие капремонта на объектах с 70-80-х годов. Привычные вещи для наших граждан – новые для новых регионов», — подчеркнула Лантратова.

Сенатор добавила, что, например, в новых регионах никогда не проводилась масштабная работа по диспансеризации. «Сейчас у более 50% малышей диагностированы впервые достаточно серьезные заболевания», — рассказала сенатор.

Также Лантратова отметила, что, если характеризовать кампанию в целом, то можно сказать, что она не про политическую конкуренцию, а прежде всего про созидание и единение.

«Наша общая задача – вселить в людей уверенность, повысить качество жизни, оправдать доверие к большой России, которое мы получили после референдума», — резюмировала она.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях