Сенатор Лантратова рассказала о предложениях в народную программу «Единой России» в ЛНР

В народную программу «Единой России» в ЛНР поступило более 20 тысяч предложений. Об этом на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023» рассказала замсекретаря генсовета партии, сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

По ее словам, они касаются строительства и ремонта конкретных соцобъектов, восстановления инфраструктуры, доступности образования и медицины. До конца этого года порядка 1,5 тысяч объектов будет сдано в эксплуатацию после реконструкции, добавила она.

«Большая часть – социальные. До 2026 года – порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Мы ездим по районам, видим отсутствие капремонта на объектах с 70-80-х годов. Привычные вещи для наших граждан – новые для новых регионов», — подчеркнула Лантратова.

Сенатор добавила, что, например, в новых регионах никогда не проводилась масштабная работа по диспансеризации. «Сейчас у более 50% малышей диагностированы впервые достаточно серьезные заболевания», — рассказала сенатор.

Также Лантратова отметила, что, если характеризовать кампанию в целом, то можно сказать, что она не про политическую конкуренцию, а прежде всего про созидание и единение.

«Наша общая задача – вселить в людей уверенность, повысить качество жизни, оправдать доверие к большой России, которое мы получили после референдума», — резюмировала она.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.