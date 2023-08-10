Под Тверью подросток попал в реанимацию, повстречавшись со змеей у реки Тьмы

В Тверской области подросток пострадал от укуса неизвестной змеи. Об этом сообщают «Известия».

Столкновение 16-летнего молодого человека и змеи произошло, когда он находился на отдыхе на реке Тьма у деревни Тутань Калининского района. Пострадавший подошел к водоему и увидел рептилию, которая тут же его атаковала.

Укусы привели к плачевным последствиям, однако в больницу подросток был доставлен только 9 августа, спустя почти три дня после происшествия.

В настоящее время пациент находится под наблюдением медиков в реанимации. Как сообщает источник, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Ранее на Кубани у 6-летнего мальчика едва не отказали ноги из-за укуса черной вдовы.

До этого змея и ястреб одномоментно атаковали пенсионерку, занимавшуюся стрижкой газона.