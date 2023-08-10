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Пьяный рецидивист в Иваново отобрал у пенсионера мороженое и уснул на лавочке

В Иваново задержали рецидивиста, который отобрал у пенсионера мороженое и уснул

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Depositphotos

Ивановский рецидивист в нетрезвом состоянии отобрал мороженое у пенсионера, угрожая ножом. Об этом сообщает региональное УМВД.

Пожилая пара на улице Демьяна Бедного собиралась съесть только что купленный пломбир в вафельном стаканчике, но к ним подошел нетрезвый мужчина и приставил к лицу 78-летнего пенсионера нож. После этого незнакомец отобрал мороженное, съел его и скрылся.

Пострадавший пенсионер сообщил о произошедшем в полицию. Злоумышленника быстро нашли — он спал на лавочке в соседнем дворе. Им оказался 59-летний ранее судимый мужчина.

Рецидивист вину отрицать не стал и написал явку с повинной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Петербурге пассажиры отняли у водителя такси 2,5 тысячи рублей, угрожая шилом.

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