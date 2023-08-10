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Диетолог назвала безопасную для здоровья дозу кофе, которую можно выпивать в день

Диетолог Дианова: две чашки кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья

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В день можно выпивать не более двух чашек кофе, потому что его частое потребление влияет на пищевод и желудок и может вызвать избыточную секрецию соляной кислоты. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

При этом, по ее словам, это количество лучше разделить — выпивать одну чашку кофе утром, а вторую — вечером. Помимо перечисленных негативных последствий избытка кофе, он может вызывать изжогу, предупредила эксперт.

«При наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии лучше отказаться от кофе. Его всегда можно заменить, к примеру, на цикорий. По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ и он благотворно влияет на состояние организма», — добавила Дианова.

Диетолог советует заменить дополнительную чашку кофе на дневной сон или физическую активность, чтобы взбодриться. Например, можно сделать небольшую зарядку.

Накануне команда специалистов Нью-Йоркского университета установила, что музыка и кофе значительно улучшают когнитивные способности.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе.

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