Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, чем холодный бутилированный чай может навредить здоровью

Нутрициолог Костомаха: бутилированный чай теряет свои полезные свойства

close
100%
Freepik.com

В жаркую погоду не рекомендуется пить бутилированный чай, который стоял в холодильнике, потому что это снизит иммунитет и может привести к простуде или ангине, рассказала Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

При этом не сильно холодный напиток также не может принести организму пользу, продолжила эксперт. По ее словам, при производстве, упаковке и транспортировке такого чая он теряет все свои плюсы.

«Чего производитель точно не пожалел при производстве холодного чая, так это сахара! Если при заварке оригинального напитка вы сами решаете — положить в свой чай сахар или нет (надеюсь, что все-таки нет), то в бутилированном продукте сладость уже есть. На этом этапе холодный чай по концентрации сахара приравнивается к любому приторному лимонаду», — пояснила Костомаха.

По ее мнению, вместо покупного лучше приготовить домашний охлаждающий чай. Для этого в напиток можно положить дольку лимона, мелко нарубленную мяту, нарезанный кольцами апельсин и остудить его до нужной температуры в холодильнике.

Врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого рассказала, что чай или кофе с молоком лучше пить только один-два раза в день. По ее словам, это объясняется тем, что молоко теряет свои полезные свойства при взаимодействии с этими напитками, а также увеличивает их жирность.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на чай и кофе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях