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Семья из Череповца за 16 лет накопила 166 кг монет на общую сумму 150 тысяч рублей

Baza: в Череповце семья накопила 166 кг мелочи на сумму 150 тысяч рублей

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Игорь Ленёв/VK

Череповецкая семья за 16 лет накопила 166 кг монет и отнесла их в банк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отец семейства подарил дочери в честь второго дня рождения копилку и пообещал, что разобьет ее через 16 лет, когда девочка станет совершеннолетней. За эти годы количество копилок в семье выросло до 23 штук.

Когда дочери исполнилось 18 лет все копилки разбили и отнесли мелочь в банк. Сотрудники организации занимались пересчетом наличных 4,5 часа — на счет именинницы в итоге перечислили 151 467 рублей.

Ранее во Владимирской области мужчина пошел в лес за грибами и нашел миллионы рублей в мешках.

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