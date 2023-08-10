Семья из Череповца за 16 лет накопила 166 кг монет на общую сумму 150 тысяч рублей

Череповецкая семья за 16 лет накопила 166 кг монет и отнесла их в банк. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отец семейства подарил дочери в честь второго дня рождения копилку и пообещал, что разобьет ее через 16 лет, когда девочка станет совершеннолетней. За эти годы количество копилок в семье выросло до 23 штук.

Когда дочери исполнилось 18 лет все копилки разбили и отнесли мелочь в банк. Сотрудники организации занимались пересчетом наличных 4,5 часа — на счет именинницы в итоге перечислили 151 467 рублей.

Ранее во Владимирской области мужчина пошел в лес за грибами и нашел миллионы рублей в мешках.