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Охранник московской школы сообщил о нападении анаконды, которой оказался уж

Shot: черная змея выгнала охранника из школы в Москве

Охранник одной из школ в Москве обратился в экстренные службы с сообщением о нападении большой змеи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Охранник столичной школы на Пятницком шоссе решил, что на него якобы напала анаконда, сообщает источник. Он сообщил экстренным службам, что рептилия угрожает всему району.

Прибывшие на место инцидента специалисты не обнаружили в окрестностях опасных рептилий. Большой змеей, которая напугала охранника школы, оказался безобидный уж. Сотрудники экстренных служб увезли змею в пластиковом контейнере.

Ранее в Подмосковье годовалого ребенка и 15-летнего школьника экстренно госпитализировали после укусов змей.

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