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ВЦИОМ назвал самую популярную партию в новых регионах

Мамонов: около 80% жителей новых регионов собираются голосовать за «Единую Россию»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Лидерство «Единой России» в новых регионах выше, чем по стране, отметил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023», сообщает пресс-служба ВЦИОМ.

«По ДНР показатель «Единой России» у определившихся с выбором – 83. В ЛНР примерно такая же ситуация, коридор значений «Единой России» от 73 до 80%. В Запорожской области самые высокие показатели за «Единую Россию» – от 80 до 89%. Херсонская область – коридор от 68 от декларирующих участие в выборах до 80%. Причин много, в том числе сказывается политика, которую проводит партия, активность, которую люди фиксируют в этих регионах», - отметил он.

Напомним, ранее «Единая Россия» провела конференции в новых регионах и выдвинула кандидатов на выборы в Заксобрания и органы местной власти. Большинство из них – члены партии, каждый пятый является представителем молодежи, также много предпринимателей, учителей, медиков, общественников и участников СВО.

В Единый день голосования пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города.

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