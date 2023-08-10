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Появились кадры уничтожения беспилотника в Подмосковье

Telegram-канал 112 опубликовал момент уничтожения БПЛА ПВО утром в Подмосковье

Telegram-канал 112 опубликовал момент уничтожения беспилотного летательного аппарата при помощи системы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня утром в Подмосковье.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что обломок сбитого украинского беспилотника пробил автомобиль, в котором ехала семейная пара. Утверждалось, что машина ехала по Минскому шоссе в сторону Москвы. За несколько км до ЦКАД, в 4:30 утра (мск), над трассой раздался взрыв. Когда транспортное средство остановилось, в салоне был обнаружен обломок дрона.

Утром 10 августа Министерство обороны России сообщило, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в небе над территорией Московской и Калужской областей и Севастополя.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО ночью, 10 августа, сбили два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону столицы. По словам Собянина, один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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