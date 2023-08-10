При взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 82 человека

В результате взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 45 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на анонимный источник.

«Количество пострадавших во время взрыва в Сергиевом Посаде увеличилось до 82 человек», — указывается в публикации.

Иные подробности не приводятся.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса. К двум часам дня пожар на заводе локализовали.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, ЧП зафиксировали на складе с пиротехникой. За помощью врачей обратились 56 человек.

Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.