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На Кубани у 6-летнего мальчика едва не отказали ноги из-за укуса черной вдовы

Черная вдова укусила дошкольника в Краснодарском крае

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Shutterstock

В Краснодарском крае 6-летний мальчик оказался на больничной койке после укуса черной вдовы. Об этом сообщает Telegram-канал »Краснодар | Телетайп».

Встреча ребенка с опасным пауком произошла 2 августа в станице Новощербиновской. Черная вдова укусила его, когда он спал. Проснулся мальчик с болью в груди и с припухлостью на спине. Его мать решила, что эта реакция — следствие комариного укуса, но затем у пострадавшего начались сильное потоотделение, затрудненное дыхание, а также резкая боль в животе и пояснице, а под подушкой у ребенка был найден паук без признаков жизни.

Тогда родители отвезли сына в больницу. По дороге у ребенка начали отказывать ноги.

«Дальше был страх и паника, потому что в больнице с укусом каракурта никто не сталкивался, сыворотки против укусов ядовитых пауков, естественно нет. Некоторые решили, что я вообще зря паникую, а ребенок напуган, поэтому у него такая реакция. Я считаю, что было потеряно много времени, пока назначили адекватное лечение», — поделилась мать юного пациента.

Мальчик находился под наблюдением медиков около недели. Сначала у него наблюдались сильные мышечные боли, рассеянное сознание и отеки, но врачам удалось стабилизировать состояние и полностью вывести яд из организма. После чего больной пошел на поправку, а недавно был выписан домой.

Ранее школьник из Боливии дал укусить себя черной вдове в надежде стать Человеком-пауком.

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