Врач назвала единственный метод в мире, который поможет избавиться от пищевой аллергии

Пищевую аллергию можно вылечить с помощью метода аутолимфоцитотерапии, рассказала Pravda.Ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

По ее словам, после данного лечения большинство пациентов могут употреблять в пищу продукты, которые вызывают аллергические процессы.

«Это единственный пока метод в мире, который лечит пищевую аллергию. Поэтому при возникновении аллергических реакций нужно обратиться к аллергологу, поставить соответствующий диагноз и подобрать лечение», — рассказала Логина.

Врач уточнила, что чаще всего аллергия не проходит сама по себе, поэтому специалисты советуют исключить из рациона непереносимые продукты.

В качестве профилактики пищевой аллергии нужно своевременно лечить все заболевания желудочно-кишечного тракта, потому что нарушение процессов пищеварения увеличивает риск появления пищевой аллергии, добавила она.

В конце июля ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока выяснили, что пищевая аллергия в детстве связана с астмой и снижением функции легких в более позднем детстве.

Ранее аллерголог перечислила симптомы и меры профилактики аллергии на солнце.