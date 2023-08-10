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Турист накричал на диких медведей в горах Мурманской области и записал это на видео

В горах Мурманской области турист сорвал голос, отпугивая диких медведей криком

Во время туристического похода в горах Мурманской области мужчина повстречал диких медведей и отпугнул их криком. Информацией об этом он поделился в Telegram-чате «Териберка».

Турист во время прогулки по горам Хибины повстречал семейство диких медведей. Для того, чтобы избежать нежелательной встречи с животными, он начал кричать.

Тактика туриста сработала — медведи поменяли направление движения. При этом сам мужчина сорвал голос.

Ранее в США лесной медведь забежал на свадебный банкет и съел десерт.

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