Турист накричал на диких медведей в горах Мурманской области и записал это на видео

Во время туристического похода в горах Мурманской области мужчина повстречал диких медведей и отпугнул их криком. Информацией об этом он поделился в Telegram-чате «Териберка».
Турист во время прогулки по горам Хибины повстречал семейство диких медведей. Для того, чтобы избежать нежелательной встречи с животными, он начал кричать.
Тактика туриста сработала — медведи поменяли направление движения. При этом сам мужчина сорвал голос.
Ранее в США лесной медведь забежал на свадебный банкет и съел десерт.