Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МВД рассказал о критической нехватке личного состава

Глава МВД Колокольцев признал критическую нехватку личного состава

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал критическим недокомплект личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», — сказал министр.

По его словам, за прошлый месяц из МВД уволились пять тысяч человек. Он также назвал ситуацию в ведомстве сложной.

Как отмечает агентство, пять тысяч человек — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

20 июля представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что российская полиция уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, несмотря на недокомплект личного состава.

В июне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что примерно 15 тыс. сотрудников ведомства стали участниками специальной военной операции и выполняют там возложенные на них задачи. Также Колокольцев заявил об увеличении числа киберпреступлений в России.

Ранее в Бурятии сотрудница полиции спасла тонувшего ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях