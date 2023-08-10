Глава МВД рассказал о критической нехватке личного состава

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев назвал критическим недокомплект личного состава. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я прекрасно понимаю — некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», — сказал министр.

По его словам, за прошлый месяц из МВД уволились пять тысяч человек. Он также назвал ситуацию в ведомстве сложной.

Как отмечает агентство, пять тысяч человек — это средняя штатная численность одного регионального управления МВД.

20 июля представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что российская полиция уверенно контролирует оперативную обстановку в стране, несмотря на недокомплект личного состава.

В июне глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что примерно 15 тыс. сотрудников ведомства стали участниками специальной военной операции и выполняют там возложенные на них задачи. Также Колокольцев заявил об увеличении числа киберпреступлений в России.

Ранее в Бурятии сотрудница полиции спасла тонувшего ребенка.