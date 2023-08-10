В Москве мужчина попытался пройти в метро без билета и избил очевидца

В Москве безработный мужчина затеял драку из-за того, что другой пассажир не позволил ему пройти в метро без оплаты. Об этом сообщает столичное отделение прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Народное ополчение». Россиянин решил пройти вслед за пассажиром, чтобы не платить за проезд. Москвич, за которым прошел злоумышленник, заметил это и остановился.

Безработный толкнул пассажира в спину и начал избивать его после замечания. В результате мужчина нанес оппоненту травмы. Драку разняли работники.

По словам работников прокуратуры Московского метрополитена, привлечение дебошира к уголовной ответственности — на контроле у прокуратуры.

Ранее в Москве пассажир метро избил мужчину, который случайно посмотрел на его девушку.