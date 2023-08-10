Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве мужчина попытался пройти в метро без билета и избил очевидца

Москвич захотел пройти в метро без оплаты и избил заметившего это человека

В Москве безработный мужчина затеял драку из-за того, что другой пассажир не позволил ему пройти в метро без оплаты. Об этом сообщает столичное отделение прокуратуры.

Инцидент произошел на станции «Народное ополчение». Россиянин решил пройти вслед за пассажиром, чтобы не платить за проезд. Москвич, за которым прошел злоумышленник, заметил это и остановился.

Безработный толкнул пассажира в спину и начал избивать его после замечания. В результате мужчина нанес оппоненту травмы. Драку разняли работники.

По словам работников прокуратуры Московского метрополитена, привлечение дебошира к уголовной ответственности — на контроле у прокуратуры.

Ранее в Москве пассажир метро избил мужчину, который случайно посмотрел на его девушку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях