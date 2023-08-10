Делом школьника – хулигана из Янино заинтересовался глава СК Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело школьника из Янино, который угрожал сверстнику муляжом пистолета и требовал снять футболку. Об этом сообщает СУСК РФ по Ленобласти на своем сайте.

Сейчас по факту инцидента продолжается проверка. Отчет о ее результатах будет направлен лично Бастрыкину.

Подросток-иностранец 9 августа на Оранжевой улице в Янино Ленобласти потребовал у своего сверстника, чтобы тот снял футболку. При этом хулиган угрожал несовершеннолетнему пистолетом. Мать пострадавшего подростка написала заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации.

Ранее в Подмосковье конфликт бизнесмена с мигрантом из-за парковочного места закончился стрельбой.