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В США медведь зашел на свадьбу, распугал гостей и съел угощения

ABC News: медведь в США забежал на свадьбу, напугал гостей и съел угощения

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Cailyn MacRossie-Martinez/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США медведь напугал гостей свадьбы, когда забежал к людям на праздничный банкет, пишет ABC News. Кроме того, хищник съел десерт.

Брэндон Мартинес и Кейлин МакРосси-Мартинес из Колорадо рассказали, что к ним на свадьбу зашел необычный гость — медведь. Животное, выбежавшее из леса, забежало в шатер, где собрались молодожены и гости. Неожиданный зверь распугал всех людей, а потом забрался на стол и принялся есть угощения.

«Не так уж часто вы подходите к своему столу и видите, как медведь разбивает его и съедает все», — поделился впечатлениями Брэндон.

Пара добавила, что охрана быстро прогнала медведя, поэтому никто не пострадал, кроме десерта. Невеста уверена, что у животного были большие планы на свадебный стол, если бы его не спугнули.

«Думаю, что следующими были лимонные батончики, а затем канноли, которых мы больше всего ждали», — пошутила женщина.

Ранее в США домашний кот прогнал медведя и попал на видео.

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