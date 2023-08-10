В США медведь зашел на свадьбу, распугал гостей и съел угощения

В США медведь напугал гостей свадьбы, когда забежал к людям на праздничный банкет, пишет ABC News. Кроме того, хищник съел десерт.

Брэндон Мартинес и Кейлин МакРосси-Мартинес из Колорадо рассказали, что к ним на свадьбу зашел необычный гость — медведь. Животное, выбежавшее из леса, забежало в шатер, где собрались молодожены и гости. Неожиданный зверь распугал всех людей, а потом забрался на стол и принялся есть угощения.

«Не так уж часто вы подходите к своему столу и видите, как медведь разбивает его и съедает все», — поделился впечатлениями Брэндон.

Пара добавила, что охрана быстро прогнала медведя, поэтому никто не пострадал, кроме десерта. Невеста уверена, что у животного были большие планы на свадебный стол, если бы его не спугнули.

«Думаю, что следующими были лимонные батончики, а затем канноли, которых мы больше всего ждали», — пошутила женщина.

Ранее в США домашний кот прогнал медведя и попал на видео.