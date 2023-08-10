Вирусолог оценил опасность нового быстро распространяющегося варианта «омикрона»

Новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 отличается тем, что быстро заражает организм, однако вызывает меньше осложнений, рассказал «Общественной службе новостей» профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, как и другие вариации группы штаммов «омикрон», этот является относительно низкопатогенным. Специалист уточнил, что эволюция возбудителя коронавируса пошла по пути, который характеризуется большей «липучестью», но меньшей вероятностью трагического исхода. При этом он уверен, что опасности в связи с появлением EG.5 для россиян нет.

«Группам риска могут быть рекомендованы прививки, а остальным даже не надо заморачиваться», — заключил Аграновский.

10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире. По состоянию на 7 августа было представлено 7354 последовательности EG.5 из 51 страны. Наибольшая часть последовательностей приходится на Китай (30,6%).

По оценкам ВОЗ, риск EG.5 для населения пока расценивается как низкий, несмотря на его распространенность.

Ранее стало известно, что в Великобритании распространяется новый подтип коронавируса.