Детей погибших участников спецоперации предложили зачислять в школы без очереди

Министерство просвещения России предложило зачислять в школы без очереди детей погибших участников спецоперации на Украине, в том числе сотрудников Росгвардии. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа предлагается дополнить порядок приема словами: во внеочередном порядке предоставляются места в государственных

‎и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в пункте 8 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», и детям, указанным в статье 281 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», по месту жительства их семей».

Данный приказ в случае подписания будет действовать до 1 марта 2026 года.

Ранее президент России Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников военной операции как к своим и делать это «по зову сердца».

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