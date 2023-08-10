В Венгрии пациентка с двумя влагалищами, матками и одной почкой родила ребенка

В Венгрии женщина смогла родить ребенка, несмотря на редкое заболевание и тяжелую беременность. Об этом сообщает The New York Post.

У 28-летней Адель Варга отсутствует одна почка, но есть две матки, две шейки матки и два влагалища – «обычная» и «слепая». У пациентов с такими аномалиями очень низкие шансы завести детей.

В 28 лет, после многочисленных попыток, женщина смогла забеременеть. При этом, так как функционирующей у нее была левая матка, живот рос с левой стороны.

По словам Варги, вынашивание ребенка было для нее сложным процессом, поэтому она больше не планирует иметь детей. Тем не менее она рада, что у нее теперь есть дочь.

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