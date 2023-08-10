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На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»

На ВДНХ возводят павильоны для проведения международной выставки «Россия»

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Evgenia Novozhenina/Reuters

На территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) начались работы по возведению временных павильонов для Международной выставки-форума «Россия», которую проведут по поручению президента РФ Владимира Путина. В событии примут участие все 89 регионов страны, включая новые территории, сообщили в пресс-службе организации «Дирекция выставки достижений XXI века», которая занимается сопровождением форума.

Павильоны разместят у арки главного входа, на центральной и главной аллеях, Октябрьской площади, в Северном сквере, а также около зоны цветочного партера.

В общей сложности будет охвачено порядка 70 объектов. Среди павильонов, которые задействуют в работе выставки — центр «Космонавтика и авиация», музей славянской письменности «Слово», робостанция и другие.

Все российские регионы представят свои достижения, от технологических до кулинарных. Еще будут деловая и образовательная программы. В частности, марафон от российского общества «Знание».

Экспозиции для участия в выставке готовят региональные власти, крупные корпорации России, а также представители иностранных государств и общественных организаций.

Открытие международной выставки-форума «Россия» запланировано на 4 ноября, до этого события осталось 100 дней.

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