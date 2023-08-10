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В Бразилии пассажирку не пустили на борт самолета из-за ее одежды

Independent: пассажирку из Бразилии не пустили в самолет из-за откровенного наряда

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В Бразилии женщину не пустили на самолет из-за ее откровенной одежды, пишет Independent. Cама пассажирка рассказала, что увлекается косплеем и была в образе.

21-летняя женщина, известная в сети под псевдонимом Кине-Чан, приехала в аэропорт в образе героини Ребекки из аниме Cyberpunk: Edgerunners. Однако когда она пошла на посадку в самолет, сотрудники безопасности не пустили ее на борт. Причиной этому стал, по мнению охраны, слишком откровенный вид пассажирки.

«Я пыталась пройти на борт в аэропорту Навегантес», — прокомментировала косплеерша.

Позже бразильянка добавила, что ей пришлось отойти в уборную и переодеться там в «нормальную» одежду, иначе она бы могла не успеть на важное для нее мероприятие. Лишь после этого Кине-Чан смогла занять свое место в самолете.

«Я пыталась объяснить, что мне надо на мероприятие, но мне сказали идти домой и переодеться», — пожаловалась женщина.

Ранее пьяный мужчина устроил дебош на борту самолета и приставал к ребенку.

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