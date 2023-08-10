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Россия может запустить с Индией безвизовый групповой туробмен

Минэкономразвития: Россия предложила Индии запустить безвизовые турпоездки

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Altaf Qadri/AP

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что Россия направила Индии предложение о запуске безвизового группового туристического обмена между странами, передает ТАСС.

Как рассказал Решетников, Россия уже запустила безвизовый туробмен с Китаем, а дальше власти собираются договориться об этом с Индией.

«Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что на фоне общего тренда на восстановление туризма после пандемии коронавируса въездной турпоток в России вырос на 17% по итогам первого квартала 2023 года. За первый квартал этого года иностранные граждане суммарно совершили 3,27 млн поездок в Россию, из которых 67,7 тыс.— с целью туризма.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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