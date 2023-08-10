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В Португалии моряк заснял на видео, как косатки оторвали у его яхты руль

В Португалии агрессивные косатки напали на яхту моряка и отломали руль

В Португалии на яхту мужчины напали две косатки. Об этом сообщает Independent.

Иностранец по имени Феп Филуцерос планировал посетить французскую коммуну Руайан. Когда он отплыл от побережья мыса Сан-Винсенте, то заметил пять косаток, которые его преследовали.

Две особи отделились от остальных и подплыли ближе к девятиметровой яхте 70-летнего мужчины. После длительного наблюдения они напали на судно и оторвали руль. По словам самого пенсионера, в этот момент он начал опасаться за свою жизнь.

Комментируя ситуацию, специалисты указали на участившиеся нападения хищников на атлантическом побережье Испании и Португалии. Как правило, они стаями нападают на некрупные судна и ломают их.

Ранее в Нью-Йорке акула атаковала гражданку Украины.

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