Генерал ФСБ допустил, что взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел в результате теракта

Генерал Федеральной службы безопасности в отставке, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ситуацию со взрывом на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде. По его мнению, ЧП могло произойти, в том числе, в результате теракта.

«Мы должны понимать: любой преступник потенциально всегда будет использовать естественные причины для совершения теракта. Одно дело — когда он закладывает гранату, и совсем другое — когда использует имеющиеся технологические возможности. Второй вариант для злоумышленника более предпочтителен», — сказал Михайлов.

Что касается официальной версии, согласно которой, взрыв произошел из-за ненадлежащего условия хранения пиротехники, эксперт задался вопросом, как склад с пиротехническими изделиями вообще мог располагаться на территории завода, который выполняет гособоронзаказ.

9 августа на складе с пиротехникой на территории ЗОМЗ произошел взрыв с последующим возгоранием.

10 августа Минздрав Московской области сообщил, что из-за полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее сообщалось, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий.