В Волгоградской области задержали группу лиц по подозрению во взяточничестве

ФСБ задержала группу лиц по подозрению во взяточничестве в Волгоградской области, сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанных подозревают во взятке налоговому инспектору в Краснодаре и посредничестве во взяточничестве. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, гендиректор инженерной компании хотела дать взятку в размере 2 млн рублей для разблокировки счета и урегулирования проблем, выявленных налоговой проверкой, для чего она попросила своего знакомого о содействии. Тот передал средства главному налоговому инструктору МИФНС России №5 по Краснодару, откуда они попали к еще одному сотруднику налоговой службы. Сообщается, что все фигуранты дела полностью признали свою вину.

Ранее ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене.

По данным службы, гражданин России переписывался в мессенджере с представителем спецслужбы Украины. Куратор поручил мужчине следить за передвижением воинских эшелонов в Самарской области и присылать фотографии с комментариями, в том числе о количестве военной техники.

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