Собянин рассказал о новых мерах поддержки социального предпринимательства в Москве

Правительство Москвы расширило финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Представители малого и среднего бизнеса, прошедшие обучение по городским образовательным или акселерационным программам, смогут претендовать на получение грантов до 3 млн руб. для компенсации до 75% затрат на реализацию проектов», — написал он.

Собянин добавил, что сегодня в столице работает свыше 46 тыс. социально ориентированных компаний.

По его словам, лауреаты конкурсов и лучшие участники программ в сфере социального предпринимательства смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 300 тыс. рублей за один конкурс или программу.

Также Собянин рассказал про информационный сервис DiaTalks, созданный для людей с сахарным диабетом.

«Проект существует уже более 20 лет. Его цель научить людей своевременно выявлять у себя заболевание и грамотно им управлять, чтобы снизить число осложнений и повысить качество жизни», — отметил мэр.

В рамках проекта запущены онлайн-лекторий, обучающий чат-бот, ведется работа в социальных сетях, организуются консультации врачей – эндокринологов, а также выпущена книжка для детей в возрасте от 5 до 8 лет.