В Петербурге задержали педофила за домогательства ребенка

В Петербурге охранника газопровода подозревают в домогательствах 12-летнего школьника. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел во Всеволжском районе города. Мать разрешила сыну покататься на квадроцикле. Во время прогулки недалеко от деревни Вирки ребенка остановил мужчина.

Россиянин потащил школьника в бытовое помещение. Там он приставал к несовершеннолетнему. Мальчик смог убежать от предполагаемого злоумышленника и уехать с места происшествия.

После обращения в полицию, подозреваемого задержали. По версии правоохранителей, ребенка остановил 55-летний житель Колпино. Его уже ранее привлекали к ответственности за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних.

Ранее в Москве задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании восьмилетней дочери его возлюбленной.