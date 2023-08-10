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Женщина загорелась во время полета на воздушном шаре в Подмосковье

112: в Подмосковье женщина загорелась во время полета на воздушном шаре

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В подмосковном Раменском женщина загорелась во время полета на воздушном шаре. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Женщина с мужем арендовали воздушный шар с инструктором в честь празднования 55-летия мужчины. В ходе полета на пострадавшей вспыхнула одежда — оторвался шланг от горелки. Оба в результате госпитализированы с ожогами.

Женщина получила ожоги 32% тела — пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бедра. Информации о состоянии ее супруга не поступало.

Ранее в Нижегородской области 56-летняя женщина получила ожоги 80% тела, разжигая угли в мангале.

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