В Госдуме назвали последствия введения четырехдневной рабочей недели для многодетных

Введение четырехдневной рабочей недели только для многодетных родителей может привести к дискриминации таких сотрудников со стороны работодателей. Такое мнение в беседе с телеканалом «360» высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

К тому же, помимо многодетных, в России есть также инвалиды, матери-одиночки, участники спецоперации и другие категории граждан, напомнила она.

«Я думаю, это неправильно будет делать просто потому, что приведет к дискриминации со стороны работодателей. Работодатели под любыми предлогами будут стараться не брать на работу таких сотрудников, которым нужно предоставлять один день в неделю в обязательном порядке для отдыха и при этом платить такую же зарплату, как и остальным», — пояснила Бессараб.

Депутат считает, что вопрос вопрос о сокращении рабочей недели нужно рассматривать не только для многодетных, но и для всех трудящихся россиян.

10 августа стало известно, что депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект, который предполагает установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. По словам лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, для родителей, воспитывающих трех и более детей, наличие дополнительного свободного от работы времени — возможность уделить внимание каждому ребенку, его воспитанию, здоровью.

Ранее в России предложили считать рабочим время, потраченное на дорогу.