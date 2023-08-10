Стали известны личности двоих пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

Одним из пропавших без вести после взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде стал Михаил Нырков, который работает водителем в компании «Пиро-Росс». Об этом телеканалу «360» сообщила его супруга Лариса.

По ее словам, мужчина перестал выходить на связь накануне утром. Теперь его телефон не работает. Другой информации у Ларисы нет.

«Никто ничего не может сказать», — поделилась она.

Супруга пропавшего уточнила, что ее вызывали в Следственный комитет для опроса.

Еще одним пропавшим без вести стал Николай Горячев. Его сестра Галина рассказала, что она написала заявление в МВД о пропаже брата.

Взрыв на складе с пиротехникой произошел утром 9 августа. Следственный комитет России по Московской области подтвердил информацию о том, что 12 человек числятся без вести пропавшими после инцидента.

10 августа в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в местной больнице на лечении остаются 14 человек. Всего за последние сутки за медицинской помощью обратился 71 человек.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Ранее СК задержал подозреваемого по делу о взрыве в Сергиевом Посаде.