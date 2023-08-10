Мужчине грозит тюремный срок за то, что он в шутку заложил 12 кг динамита в машину друга

Мужчине из Финляндии грозит тюремный срок за то, что он в шутку заложил 12 килограммов динамита в машину друга, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, друг арестованного не знал про розыгрыш, поэтому, когда увидел в машине динамит, вызвал полицию. Вместе с офицерами на место приехали взрывотехники, которые эвакуировали жителей близлежащих домов. После того, как взрывчатка была доставлена в безопасное место, следователи начали искать того, кто ее заложил.

«Помимо динамита, из автомобилей также были изъяты детонаторы», — добавили в полиции.

В ходе расследования был арестован друг владельца машины, который сообщил, что всего лишь хотел пошутить над приятелем. Сообщается, что мужчина был отпущен под залог до приговора суда.

«Его подозревают в совершении преступления, связанного со взрывчатыми веществами, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до двух лет», — сообщили офицеры.

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