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СК подтвердил данные о 12 пропавших без вести после ЧП в Сергиевом Посаде

СК: 12 человек пропали без вести после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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Дмитрий Зайчиков/insergposad.ru

Следственный комитет России по Московской области подтвердил информацию о том, что 12 человек числятся без вести пропавшими после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что судьба 12 человек остается неизвестной после ЧП.

В ведомстве заявили, что следователи проверяют информацию о еще трех лицах, пропавших без вести в результате происшествия.

«Таким образом, на данный момент устанавливается судьба 12 человек, которые считаются пропавшими без вести», — сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области в Telegram.

9 августа на складе с пиротехникой на территории оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв с последующим возгоранием.

10 августа Минздрав Московской области сообщил, что в результате полученных травм при ЧП в больнице остаются 14 человек, всего за помощью обратился 71 пострадавший.

СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

На следующий день следователи в качестве подозреваемого задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс», на складе которой произошло ЧП.

Ранее СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.

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Взрыв в Сергиевом Посаде
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