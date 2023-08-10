В полиции раскрыли подробности о погибшей в Каменск-Уральском 16-летней девушке

Перед смертью найденная мертвой девушка из Каменск-Уральского отправила видеосообщение своему молодому человеку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Девушка была выпускницей девятого класса и не состояла на профилактическом учете у полиции. В Екатеринбург школьница ездила для того, чтобы поступить в педагогический колледж.

Тело обнаружили в небольшом овраге недалеко от тротуарной дорожки. Оно находилось в километре от кафе «Арарат», которое в тот день не работало.

На данный момент оперуполномоченные уголовного розыска ищут телефон подростка в лесу. Сыщики и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что девушка приехала в город из Екатеринбурга на последней электричке. Так как автобусы не ходили, ей пришлось идти домой шесть километров пешком. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее в Екатеринбурге подросток убил свою возлюбленную и объяснил поступок ревностью.