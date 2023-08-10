Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В полиции раскрыли подробности о погибшей в Каменск-Уральском 16-летней девушке

Стали известны подробности о погибшей в Каменск-Уральском 16-летней девушке

close
100%
Pexels

Перед смертью найденная мертвой девушка из Каменск-Уральского отправила видеосообщение своему молодому человеку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Девушка была выпускницей девятого класса и не состояла на профилактическом учете у полиции. В Екатеринбург школьница ездила для того, чтобы поступить в педагогический колледж.

Тело обнаружили в небольшом овраге недалеко от тротуарной дорожки. Оно находилось в километре от кафе «Арарат», которое в тот день не работало.

На данный момент оперуполномоченные уголовного розыска ищут телефон подростка в лесу. Сыщики и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Известно, что девушка приехала в город из Екатеринбурга на последней электричке. Так как автобусы не ходили, ей пришлось идти домой шесть километров пешком. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее в Екатеринбурге подросток убил свою возлюбленную и объяснил поступок ревностью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях