Воры-рецидивисты за 49 секунд обнесли магазин в Алуште и попали на видео

Двое воров-рецидивистов за 49 секунд украли из магазина в Алуште технику на 310 тыс. рублей. Об этом МВД по Республике Крым сообщило на своем сайте.

Ограбление магазина техники произошло в ночное время суток. По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицейскими, задержаны двое ранее судимых за кражу симферопольцев 44 и 46 лет.

Рецидивистам за 49 секунд удалось вынести из магазина смартфоны, умные часы и муляжи на 310 тыс. рублей. На момент задержания часть техники мужчины уже продали. Остальное полицейские вернули потерпевшему.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о краже. Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Рязанской области вор проник в дом пенсионерки, связал ее скотчем и украл миллион рублей.