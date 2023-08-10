Подросток попал в больницу после того, как охотник перепутал его с гусем и выстрелил

В Ханты-Мансийском округе госпитализировали подростка, которого местный охотник перепутал с птицей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По версии следствия, местный житель отправился на реку Северная Сосьва, чтобы поохотиться. На берегу он заметил гусей и выстрелил, но попал в человека.

«Цель громко крикнула человеческим голосом», — сообщается в публикации.

После этого мужчина бросил оружие в воду. Позже выяснилось, что пострадал 15-летний подросток. Его госпитализировали. На данный момент подробности о его состоянии неизвестны.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По словам предполагаемого злоумышленника, оружие он нашел на берегу реки.

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