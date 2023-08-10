В Новосибирской области подозреваемого в изнасиловании падчерицы заключили под стражу

Суд арестовал 42-летнего жителя Новосибирской области, которого подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

На такой мере пресечения настаивали следователи. Судебное заседание было закрытым. Фигурант уголовного дела будет находиться под стражей до 8 октября 2023 года.

«Судом с учетом характера и тяжести инкриминируемого обвиняемому преступления, сведений о его личности, вынесено постановление об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 58 суток», — сообщается в публикации.

На данный момент постановление еще не вступило в силу.

Ранее в Магадане мужчина получил отказ в интиме и попытался изнасиловать избранницу.