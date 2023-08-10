Следователи провели обыски после взрыва в Сергиевом Посаде

ГСУ СК России по Московской области провел обыски в компании «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Изъяты документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников. Следователи допросили сотрудников организации из числа руководящего состава», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в качестве свидетелей допрошены 34 человека.

До этого ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что взрыв в Сергиевом Посаде повредил 111 зданий, в том числе 100 жилых.

Утром 9 августа на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. СК РФ не подтвердил версию с атакой беспилотников на город. В результате взрыва пострадали более 50 человек, девять человек числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, к взрыву могли привести нарушения технологического процесса.

Ранее очевидцы рассказали, что происходило на заводе в Сергиевом Посаде в момент взрыва.