Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье из-за оставленного на солнце дезодоранта загорелась квартира

В Подмосковье произошел пожар из-за вспыхнувшего на солнце дезодоранта

В Подмосковье 58-летний мужчина устроил пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Подмосковном бульваре в Красногорске. Хозяин помещения на 11-м этаже оставил на подоконнике аэрозольный дезодорант. Продукт стал нагреваться на солнце, после чего взорвался. Начался пожар, который охватил шесть квадратных метров жилья.

Хозяину квартиры удалось выбраться из помещения и вызвать экстренные службы. Пожарным потушили возгорание за час. Во время возгорания никто не пострадал. Насколько сильный ущерб нанесен помещению, не сообщается.

Ранее в Москве детей госпитализировали после возгорания электросамоката в квартире.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях