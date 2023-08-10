В Подмосковье из-за оставленного на солнце дезодоранта загорелась квартира

В Подмосковье 58-летний мужчина устроил пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Подмосковном бульваре в Красногорске. Хозяин помещения на 11-м этаже оставил на подоконнике аэрозольный дезодорант. Продукт стал нагреваться на солнце, после чего взорвался. Начался пожар, который охватил шесть квадратных метров жилья.

Хозяину квартиры удалось выбраться из помещения и вызвать экстренные службы. Пожарным потушили возгорание за час. Во время возгорания никто не пострадал. Насколько сильный ущерб нанесен помещению, не сообщается.

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