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Названы самые популярные нотариальные действия в новых регионах России

ФНП: удостоверение сделок с недвижимостью — самая популярная услуга в новых регионах РФ

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Depositphotos

Самой востребованной нотариальной услугой в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях является удостоверение подлинности перевода документов и сделок с недвижимостью. Об этом сообщает RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП). По словам нотариусов, с украинского языка на русский также переводят свидетельства о рождении, браке, смерти и др.

«Помимо этого, у жителей новых регионов заметной востребованностью пользуются такие нотариальные действия, как удостоверение завещаний, различных фактов и соглашений, брачных договоров, согласий супругов и согласий на выезд детей за границу, сделок с долями в уставном капитале ООО, и прочие действия для юридических лиц», — добавили в нотариальной палате.

Сообщается, что на сегодняшний день в новых регионах России работают 269 нотариусов.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий консульских должностных лиц не разглашать сведения о завещании.

Ранее россиянам рассказали, когда можно претендовать на наследство без брака.

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