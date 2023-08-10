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В Тверской области ищут мать с двухлетней дочерью

В Тверской области пропала женщина с двухлетней девочкой

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СУ СК РФ по Тверской области

Следователи Тверской области организовали проверку по информации об исчезновении женщины с ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По словам обратившегося, мать с двухгодовалой дочерью исчезли 7 августа.

«До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют», — сообщается в публикации.

Правоохранители уже провели осмотр жилья пропавших. На данный момент следователи проводят мероприятия, которые помогут установить обстоятельства инцидента и местонахождение россиянок.

Ранее в Краснодарском крае во время велопрогулки пропали мужчина и трое детей.

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