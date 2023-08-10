В Тверской области ищут мать с двухлетней дочерью

Следователи Тверской области организовали проверку по информации об исчезновении женщины с ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По словам обратившегося, мать с двухгодовалой дочерью исчезли 7 августа.

«До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют», — сообщается в публикации.

Правоохранители уже провели осмотр жилья пропавших. На данный момент следователи проводят мероприятия, которые помогут установить обстоятельства инцидента и местонахождение россиянок.

Ранее в Краснодарском крае во время велопрогулки пропали мужчина и трое детей.