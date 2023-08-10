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В Перми приставы нашли не желавшего платить алименты мужчину в пруду

В Перми приставы выловили из пруда должника по алиментам

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Depositphotos

Житель Перми долгое время не платил алименты и решил скрыться от судебных приставов в пруду. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина не выплатил троим дочерям около 200 тысяч рублей алиментов. Суд назначил ему работы на благо общества сроком 120 часов в качестве наказания. Житель Перми отказался выполнять предписания, поэтому на него завели уголовное дело.

В день задержания россиянин попытался скрыться от судебных приставов в камышах местного пруда. Чтобы выбрать более удобную позицию, он несколько раз пересек водоем. Фигуранта выловили и доставили к мировому судье.

На данный момент неплательщик находится в изоляторе временного содержания.

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