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В Каменске-Уральском труп 16-летней школьницы нашли в лесополосе

В Каменске-Уральском нашли тело 16-летней девушки в лесополосе

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Depositphotos

В Каменске-Уральском силовики выясняют обстоятельства смерти 16-летней девушки, которая поздно возвращалась домой пешком. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Школьница приехала в город на последней электричке из Екатеринбурга 8 августа. От станции до дома ей предстояло пройти шесть километров.

Девушка вышла из поезда в 23:05, после чего опубликовала в социальных сетях последнее сообщение.

«Сейчас автобусы не ходят и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня», — поделилась она.

Тело подростка обнаружили 9 августа в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. По данным источника, признаков насильственной смерти на теле не было.

Ранее в лесу под Тюменью нашли семью отшельников.

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