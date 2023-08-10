Подозреваемого в убийстве кандидата в президенты Эквадора смертельно ранили при задержании

Одного из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио ранили при задержании, сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Отмечается, что подозреваемого доставили в тяжелом состоянии в отделение прокуратуры в Кито. Однако позже мужчина скончался. Кроме того, в результате нападения на Вильявисенсио ранения получили как минимум девять человек.

«К настоящему моменту сообщается о девяти раненых, среди которых кандидат в Национальную ассамблею и двое полицейских», — говорится в заявлении.

До этого телеканал Ecuavisa сообщал, что полиция задержала двух человек, которые подозреваются в убийстве кандидата в президенты Эквадора. Всего стрелявших в политика было трое.

10 августа Фернандо Вильявисенсио, являвшийся кандидатом в президенты Эквадора, был убит во время предвыборного митинга в столице страны Кито.

Ранее президента Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.