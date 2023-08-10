В Лыскове дети проломили арт-объект памяти погибших комсомольцев

В Лыскове ищут родителей детей, которые сломали недавно установленную в память о погибших комсомольцах звезду. Об этом сообщает администрация Лысковского муниципального округа.

Инцидент произошел спустя несколько дней после открытия арт-объекта. К мемориалу подошли неизвестные, стали подниматься на звезду и прыгать по ней. В результате дети проломили часть конструкции.

Поступок лысковчан сняла камера наблюдения на локации. На основании видео администрация обратится в полицию.

Власти города также посоветовали родителям провести с младшими членами семьи беседу о том, как нужно вести себя в общественных местах.

Ранее на Украине герб СССР на монументе «Родина-мать» заменили трезубцем.