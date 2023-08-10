Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Лыскове дети проломили арт-объект памяти погибших комсомольцев

В Лыскове дети надругались над арт-объектом памяти погибших комсомольцев

close
100%
Администрация Лысковского муниципального округа/VK

В Лыскове ищут родителей детей, которые сломали недавно установленную в память о погибших комсомольцах звезду. Об этом сообщает администрация Лысковского муниципального округа.

Инцидент произошел спустя несколько дней после открытия арт-объекта. К мемориалу подошли неизвестные, стали подниматься на звезду и прыгать по ней. В результате дети проломили часть конструкции.

Поступок лысковчан сняла камера наблюдения на локации. На основании видео администрация обратится в полицию.

Власти города также посоветовали родителям провести с младшими членами семьи беседу о том, как нужно вести себя в общественных местах.

Ранее на Украине герб СССР на монументе «Родина-мать» заменили трезубцем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях