Стало известно об атаке дрона-камикадзе на комбинат в Курской области

ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области с помощью дрона-камикадзе, передает Life со ссылкой на Shot.
По данным канала, атака произошла вечером 9 августа около 17:00 по местному времени в поселке Теткино в двух километрах от границы с Украиной.
«Пострадавших и разрушений удалось избежать», — говорится в посте.
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