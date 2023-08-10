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Стало известно об атаке дрона-камикадзе на комбинат в Курской области

Shot: дрон-камикадзе атаковал мелькомбинат в Теткино в Курской области

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U.S. Army/Wikimedia Commons

ВСУ атаковали комбинат по переработке зерна в Курской области с помощью дрона-камикадзе, передает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, атака произошла вечером 9 августа около 17:00 по местному времени в поселке Теткино в двух километрах от границы с Украиной.

«Пострадавших и разрушений удалось избежать», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что боевой дрон со взрывчаткой упал в Джанкойском районе Крыма.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее СК опроверг версию с атакой беспилотников на Сергиев Посад.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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